В Баку состоялась церемония открытия платформы ИИ ASAN

2 декабря в Баку состоялась презентация платформы искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub), созданной по инициативе Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, основная цель платформы - объединить исследователей, государственные учреждения, частный сектор и индивидуальных пользователей в области искусственного интеллекта (ИИ) в Азербайджане на единой цифровой платформе. ASAN AI Hub будет способствовать развитию открытых инноваций и станет связующим звеном между государственными учреждениями, частным сектором и университетами. На платформе будут открыто публиковаться технологические проблемы, а студенты, ученые, предприниматели, а также общественные организации смогут подать заявки на свои решения и побороться за призовой фонд.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев подчеркнул важность платформы для экосистемы искусственного интеллекта в стране.

Он заявил, что ASAN AI Hub объединяет сектор государственных услуг, бизнес-структуры, исследовательские центры и экосистему стартапов и играет роль связующего звена в разработке решений на основе искусственного интеллекта.

Затем заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Алекперов и заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самир Мамедов отметили важность ASAN AI Hub с точки зрения цифровой трансформации, экономического развития и укрепления научного потенциала.

Генеральный директор и соучредитель GenAI Works, глобальной платформы искусственного интеллекта с сообществом из 14 миллионов человек, предоставляющей доступные возможности для обучения, применения и роста для всех, Стив Нури выступил с докладом на тему "Генеративный искусственный интеллект сегодня, 2025" и рассказал о мировых тенденциях, технологическом развитии и возможностях применения искусственного интеллекта.

В рамках мероприятия были подписаны меморандумы о взаимопонимании между ASAN AI Hub и Apolitical, Breakthrough Social Enterprise и GenAI Works. Эти партнёрства укрепят интеграцию центра в международную инновационную экосистему.

Затем состоялась панельная дискуссия на тему "Открытые инновации в искусственном интеллекте: мост для всех". В качестве спикеров выступили руководитель ASAN AI Hub Ляман Ибрагимова, генеральный директор и соучредитель GenAI Works Стив Нури, содиректор Эдинбургского центра финансовых инноваций и преподаватель финансов Эдинбургского университета Халеддин Рзаев и доцент факультета информационных искусств и дизайна Университета Цинхуа Фу Чжиюн.

В ходе дискуссии, модератором которой выступила Кэтрин Миллер Вебер, директор по партнёрству в Apolitical, обсуждались модели открытых инноваций, государственно-частное сотрудничество, инклюзивность и принципы ответственности.