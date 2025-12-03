Казахстан рассмотрит новые направления транспортировки нефти

Рассматривается переориентирование объемов нефти с Каспийского Трубопроводного Консорциума на поставку по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл".

Как передает Day.Az, об этом сообщили на запрос Trend в КазТрансОйл.

"Информация о технических возможностях системы магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" для такого переориентирования представлена в Министерство энергетики Республики Казахстан. Конкретные объемы и направления поставок нефти, в случае их перенаправления с КТК, будут определяться графиками транспортировки, утверждаемыми Министерством энергетики Республики Казахстан", - отметили в компании.

Напомним, что 29 ноября в 06:06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта города Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 г. составил около 63 миллионов тонн нефти.

Напомним, что в 2022 году "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти. В марте 2023 года была проведена тестовая отправка партии в 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган через территорию Азербайджана.

В марте 2024 года КМГ и SOCAR заключили новое соглашение, предусматривающее поэтапное наращивание объемов транзита нефти через Азербайджан. В соответствии с документом, ежегодные поставки планируется увеличить до 2,2 млн тонн.

В 2023 году из порта Актау в направлении Азербайджана было отправлено около 1,1 млн тонн казахстанской нефти для дальнейшего экспорта по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. В 2024 году этот показатель составил 1,4 млн тонн, а в 2025 году планируется увеличение объема поставок по БТД до 1,7 млн тонн.