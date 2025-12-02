https://news.day.az/world/1799423.html США готовят план на случай ухода Мадуро США ведут работу над планом на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом журналистам заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон. "Мы - организация, занимающаяся планированием.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом журналистам заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.
"Мы - организация, занимающаяся планированием. Если где-то в мире происходит какое-либо событие, у нас уже есть разработанный и готовый к применению план реагирования", - сказала Уилсон, отвечая на вопрос о роли Пентагона в Венесуэле в случае ухода Мадуро.
