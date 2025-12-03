https://news.day.az/society/1799515.html Новые кадры из сбитого самолета AZAL - ВИДЕО Почти год спустя, появились новые кадры с рейса AZAL, следовавшего по маршруту Баку-Грозный. Как передает Day.Az, кадры сделаны одним из пассажиров до начала полёта. На видео можно услышать, как бортпроводница Хокума Алиева (Национальный герой Азербайджана) приветствует пассажиров. Представляем вашему вниманию данное видео:
Опубликованы новые кадры из салона самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), который потерпел крушение в прошлом году недалеко от города Актау (Казахстан).
Как сообщает Day.Az, видео было снято одним из пассажиров до начала рейса.
На записи слышно, как бортпроводница Хокума Алиева, посмертно удостоенная звания "Национальный герой Азербайджана", приветствует пассажиров.
Напомним, что 25 декабря самолет AZAL Embraer, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау. В результате трагедии погибли 38 человек, ещё 29 получили ранения.
