Новые кадры из сбитого самолета AZAL

Опубликованы новые кадры из салона самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), который потерпел крушение в прошлом году недалеко от города Актау (Казахстан).

Как сообщает Day.Az, видео было снято одним из пассажиров до начала рейса.

На записи слышно, как бортпроводница Хокума Алиева, посмертно удостоенная звания "Национальный герой Азербайджана", приветствует пассажиров.

Напомним, что 25 декабря самолет AZAL Embraer, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау. В результате трагедии погибли 38 человек, ещё 29 получили ранения.