Азербайджан и ЕС обсудили развитие стратегического энергетического партнерства

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и глава Представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Марияна Куюнджич обсудили развитие стратегического энергетического партнёрства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал министр Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X".

"Мы провели плодотворные обсуждения с главой Представительства Европейского союза в нашей стране, послом Марианой Куянджич.

Мы оценили развитие нашего стратегического энергетического партнерства в рамках проектов "Южный газовый коридор", "Зеленый энергетический коридор", вопросы энергоэффективности, водорода и других приоритетных направлений, а также возможности сотрудничества, возникающие на фоне новых реалий в регионе", - говорится в публикации.

Отметим, что Южный газотранспортный коридор включает Южнокавказский газопровод (Баку - Тбилиси - Эрзурум), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP), с направлением в Южную Европу. Общая протяжённость коридора составляет около 3 500 километров. Основная цель проекта - повышение безопасности поставок газа в Европу и сокращение зависимости европейского рынка от российского газа.