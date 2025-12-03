https://news.day.az/society/1799441.html На побережье Каспия найдены сотни мертвых тюленей На берегу Каспийского моря нашли более 320 погибших тюленей. Мертвые животные находились на побережье между устьем реки Сулак и рекой Терек. Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
На берегу Каспийского моря нашли более 320 погибших тюленей. Мертвые животные находились на побережье между устьем реки Сулак и рекой Терек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
"От устья реки Сулак до Терека были обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 322", - сказал собеседник, отметив, что число обнаруженных мертвых животных может увеличиться.
