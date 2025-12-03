На побережье Каспия найдены сотни мертвых тюленей

На берегу Каспийского моря нашли более 320 погибших тюленей. Мертвые животные находились на побережье между устьем реки Сулак и рекой Терек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"От устья реки Сулак до Терека были обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 322", - сказал собеседник, отметив, что число обнаруженных мертвых животных может увеличиться.