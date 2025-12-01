Гарегин устраивает трехдневный шабаш

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Гарегин II созывает епископский собор.



Католикос всех армян Гарегин II созывает-таки епископский собор - высший совет церкви, один съезд которого совсем недавно уже не состоялся из-за неявки епископов.

В повестке дня - стыдоба, которую дипломатично назвали "ситуацией вокруг церкви". Ситуация такая, что собор продлится аж три дня.

Тетям, дядям и другим ближайшим родственникам участников собора уже рекомендовали свалить на это время из Эчмиадзина - от греха подальше, как говорится.