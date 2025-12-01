https://news.day.az/politics/1799156.html Гарегин устраивает трехдневный шабаш В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Гарегин II созывает епископский собор. Day.Az представляет публикацию: Католикос всех армян Гарегин II созывает-таки епископский собор - высший совет церкви, один съезд которого совсем недавно уже не состоялся из-за неявки епископов.
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Гарегин II созывает епископский собор.
Католикос всех армян Гарегин II созывает-таки епископский собор - высший совет церкви, один съезд которого совсем недавно уже не состоялся из-за неявки епископов.
В повестке дня - стыдоба, которую дипломатично назвали "ситуацией вокруг церкви". Ситуация такая, что собор продлится аж три дня.
Тетям, дядям и другим ближайшим родственникам участников собора уже рекомендовали свалить на это время из Эчмиадзина - от греха подальше, как говорится.
