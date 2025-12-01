Этот маршрут в Баку получит новые автобусы

Все автобусы, обслуживающие маршрут №31, соединяющий бакинский поселок Бадамдар с улицей Ахмеда Джавада, проходят полное обновление.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что в соответствии с поручением AYNA о модернизации автобусного парка, автобусы, обслуживающие данный маршрут, были поэтапно заменены на современные транспортные средства.

Так, к четырем комфортным и высоковместительным автобусам были добавлены еще шесть, и теперь на линии будут обслуживать пассажиров 10 современных автобусов марки "Yutong" китайского производства 2025 года.

Автобусы, которые начнут работу с 2 декабря, оснащены экологически чистой технологией CNG. Стоимость проезда составит 0,60 маната, оплата будет производиться в безналичной форме.

Ранее мы сообщали, что на автобусном маршруте №93, соединяющем железнодорожную станцию Сабунчу в Баку с Транспортно-пересадочным центром "Кёроглу" и станцией метро "Дернегюль", обновляется автопарк.