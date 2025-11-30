Мадуро признал возможность отставки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов прекратить исполнение своих полномочий, однако не раньше, чем через 18 месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.

Как утверждает канал, часть американских чиновников рассматривала предложенный венесуэльским лидером сценарий как возможный выход из кризиса, однако Белый дом решил добиваться безотлагательной отставки Мадуро.

Источники CNN также отметили, что Мадуро и его соратники связались с Белым домом по нескольким каналам и сейчас обсуждают с американской стороной, каким может быть взаимодействие между странами.

30 ноября президент США Дональд Трамп пригрозил Мадуро возможными силовыми мерами в случае, если тот не покинет свой пост. До этого Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне.