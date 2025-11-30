https://news.day.az/world/1798921.html Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил дипломатическую ситуацию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Говорил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии
Президент Украины Володимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил дипломатическую ситуацию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Говорил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы и в дальнейшем в полной координации с Еврокомиссией, я благодарен за поддержку", - написал Зеленский, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он добавил, что глава ЕК очень внимательно воспринимает необходимость устойчивости Украины в условиях ударов по энергетической инфраструктуре республики.
