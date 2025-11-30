Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии

Президент Украины Володимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил дипломатическую ситуацию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Говорил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы и в дальнейшем в полной координации с Еврокомиссией, я благодарен за поддержку", - написал Зеленский, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он добавил, что глава ЕК очень внимательно воспринимает необходимость устойчивости Украины в условиях ударов по энергетической инфраструктуре республики.