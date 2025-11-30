Nike выпустили кроссовки с батарейками

Компания Nike выпустила модель спортивной обуви, оснащённую встроенными батареями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на компанию, новинка призвана помогать человеку дольше ходить и тратить меньше энергии при передвижении.

Фактически речь идёт о мини-экзоскелете, встроенном прямо в кроссовки. Благодаря интеллектуальной системе амортизации и поддержке шага обувь снижает нагрузку на ноги и повышает эффективность движений.

Единственная потенциальная проблема - заряд батареи. Пользователям рекомендуют следить, чтобы аккумулятор не разрядился в самый разгар движения.