В Баку во дворе школы умер ученик В Баку во дворе школы ученик умер от инфаркта. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел во дворе школы № 94, расположенной в поселке Бакиханов в Сабунчинском районе. Житель города Баку Эшгин Мехи оглу Рустамов 2008 г.р. скончался от инфаркта. По факту проводится расследование.
