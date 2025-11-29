https://news.day.az/society/1798699.html

В Баку во дворе школы умер ученик

В Баку во дворе школы ученик умер от инфаркта. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел во дворе школы № 94, расположенной в поселке Бакиханов в Сабунчинском районе. Житель города Баку Эшгин Мехи оглу Рустамов 2008 г.р. скончался от инфаркта. По факту проводится расследование.