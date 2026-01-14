Маршрут TRIPP важен с точки зрения диверсификации торговли и связей

Принятие рамочного документа по реализации TRIPP не только вновь демонстрирует приверженность американской стороны договоренностям, достигнутым в рамках Вашингтонского саммита 8 августа, но и является важным шагом для начала практической работы в этой сфере.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос о рамочном документе по реализации "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Он отметил, что это также важно с точки зрения выполнения Арменией взятых на себя обязательств.

"Обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой является одним из главных приоритетов для нашей страны. Наряду с этим маршрут TRIPP важен и с точки зрения диверсификации торговли и связей в более широком регионе", - подчеркнул представитель МИД.