С участием представителя Азербайджана в Дохе проходит 298-я сессия Исполкома Межпарламентского союза

По поручению спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой депутат парламента Азербайджана, вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана Севиль Микаилова приняла участие в 298-й сессии Исполнительного комитета IPU, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие, организованное Консультативным собранием (парламентом) Катара, проходит 13-14 января в Дохе.

В ходе заседания был рассмотрен широкий круг вопросов повестки дня. Основное внимание было уделено оценке хода реализации действующей стратегии IPU, а также определению общих направлений новой пятилетней стратегии. Кроме того, обсуждались ряд организационных и парламентских вопросов, направленных на усиление роли IPU и повышение эффективности его механизмов.