В этом детском саду еду готовят родители?

В детском саду № 32, расположенном в Ясамальском районе, возникло недовольство в связи с увольнением поваров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, повара, заявляющие, что проработали в детском саду много лет, утверждают, что были уволены незаконно.

По словам Ряхили Мехдиевой, проработавшей поваром в этом детском саду 8 лет, в настоящее время еду для детей готовят родители двух сотрудников, работающих в учреждении.

Она также утверждает, что отказалась готовить мясо, непригодное к употреблению, после чего это мясо было отправлено в ООО "Depot". При этом отмечается, что два года назад повара, работавшие в детском саду, были выведены из баланса Бакинского городского управления образования и трудоустроены в ООО "Depot".

Исполняющая обязанности заведующей детского сада № 32 Нурлана Рзаева заявила, что была назначена на эту должность в сентябре и не увольняла ни одного сотрудника.

Она также отметила, что утверждения о приготовлении пищи посторонними лицами в яслях-детском саду не соответствуют действительности. По ее словам, новые повара были направлены в детский сад службой "DOST" и уже приступили к исполнению своих обязанностей.

С целью прояснения ситуации была установлена связь с ООО "Depot". Несмотря на то что на звонок ответили, представители компании отказались давать разъяснения по заданным вопросам.

В Агентстве продовольственной безопасности, отвечая на запрос, сообщили, что на основании поступившего обращения в детском саду была проведена проверка. В ходе осмотра было установлено соблюдение температурного режима продукции, товарного соседства и сроков годности, а по результатам лабораторного исследования образцов сырого мяса, предназначенного для употребления, каких-либо несоответствий выявлено не было.

В Бакинском городском управлении образования, в свою очередь, заявили, что повторное заключение трудовых договоров с бывшими поварами детского сада не было осуществлено в связи с тем, что в период их работы они систематически нарушали дисциплинарные правила и нормальный рабочий режим учреждения.

