"Карван-Евлах" арендовал полузащитника у "Сабаха"
Футбольный клуб "Карван-Евлах" арендовал полузащитника "Сабаха" Рауфа Рустамли до конца текущего сезона.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу евлахского клуба.
Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до завершения сезона.
Отметим, что Рауф Рустамли является воспитанником "Габалы". В разные годы полузащитник выступал за "Сабах", "Шамахы" и "Сумгайыт". Рустамли также защищал цвета сборных Азербайджана U17, U19, U21 и национальной команды.
