Завтра пойдет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами с прояснениями. В первой половине дня возможны периодические осадки. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит от 1 до 3 °C, днем - от 4 до 6 °C. Атмосферное давление - около 767 мм ртутного столба. Относительная влажность - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, мокрый снег, в горных и предгорных районах - снег. В отдельных местах осадки могут усиливаться. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от −2 °C до 3 °C мороза, днем - от 4 до 8 °C тепла; в горах ночью - от −5 до −10 °C, в высокогорных районах - от −11 до −16 °C, днем - от −2 до −5 °C.

