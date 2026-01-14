Определено время начала контрольных матчей "Карабаха"

Стало известно время начала очередных контрольных матчей "Карабаха".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Карабах", команда под руководством Гурбана Гурбанова 16 января проведет два контрольных матча.

Соперниками агдамского клуба станут хорватский "Осиек" и польский "Заглембе". Матч с "Осиеком" начнется в 12:00, встреча с "Заглембе" - в 19:00.

Отметим, что в предыдущем контрольном матче "Карабах" обыграл узбекистанский "Нефтчи" со счетом 5:0.