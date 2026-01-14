https://news.day.az/officialchronicle/1809414.html Владельцы дипломатических и служебных паспортов Азербайджана и Уганды освобождены от визовых требований Владельцы дипломатических и служебных паспортов Азербайджана и Уганды освобождены от визовых требований.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Соглашении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Уганда об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.
Соглашение было подписано в Кампале 15 октября 2025 года.
