Владельцы дипломатических и служебных паспортов Азербайджана и Уганды освобождены от визовых требований.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Соглашении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Уганда об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Соглашение было подписано в Кампале 15 октября 2025 года.