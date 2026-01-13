На одной из улиц в Баку не будет газа

На одной из улиц Гарадагского района Баку завтра ожидаются перебои в газоснабжении.

Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана, ограничения связаны с работами по переносу газовых линий.

Уточняется, что 14 января с 10:00 будет приостановлено газоснабжение улицы П. Аббасова в поселке Гобустан.