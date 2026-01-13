https://news.day.az/society/1809229.html

На одной из улиц в Баку не будет газа

На одной из улиц Гарадагского района Баку завтра ожидаются перебои в газоснабжении. Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана, ограничения связаны с работами по переносу газовых линий. Уточняется, что 14 января с 10:00 будет приостановлено газоснабжение улицы П.