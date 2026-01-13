https://news.day.az/society/1809229.html На одной из улиц в Баку не будет газа На одной из улиц Гарадагского района Баку завтра ожидаются перебои в газоснабжении. Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана, ограничения связаны с работами по переносу газовых линий. Уточняется, что 14 января с 10:00 будет приостановлено газоснабжение улицы П.
На одной из улиц в Баку не будет газа
На одной из улиц Гарадагского района Баку завтра ожидаются перебои в газоснабжении.
Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана, ограничения связаны с работами по переносу газовых линий.
Уточняется, что 14 января с 10:00 будет приостановлено газоснабжение улицы П. Аббасова в поселке Гобустан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре