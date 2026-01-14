В Европарламенте назвали любое вторжение в Данию нарушением Устава ООН

Европейский парламент (ЕП) однозначно осуждает заявления администрации президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Любая попытка подорвать суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии является нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что Королевство Дания, включая Гренландию, является членом НАТО и полностью проходит под гарантиями коллективной безопасности альянса. Отдельное внимание в ЕП обратили на необходимость обеспечить безопасность в Арктике в рамках объединения. По словам представителей ЕП, Дания поддерживает соглашения с партнерами, включая США, для защиты региона.

В заявлении Европейскую комиссию и Европейский совет призвали определить конкретную и ощутимую поддержку Гренландии и Дании.