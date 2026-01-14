Крабы и устрицы на 18 часов заблокировали движение в Ирландии

В Ирландии из-за ДТП с грузовиком, перевозившим 15 тыс. крабов на 18 часов был заблокирован проезд по автодороге. Об этом сообщает "Би-Би-Си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ракообразные, стоимость которых составляла около €60 тыс. и которые предназначались для магазинов и ресторанов в Португалии, высыпались из алюминиевых контейнеров после аварии возле Каррикмакуигли в Редкасле", - отмечается в публикации.

Из-за рассыпавшихся по дороге крабов, а также омаров и устриц, которые перевозил грузовик, движение было заблокировано на 18 часов. Для сбора рассыпавшегося груза и подъема лежащего на боку большегруза было привлечено 10 человек, а также мощный автокран. Собранных с дороги ракообразных переупаковали и отправили по назначению, в Португалию. Рабочим удалось спасти 95% груза.