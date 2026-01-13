https://news.day.az/officialchronicle/1809206.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Специального операционного центра в Агдеринском районе - ФОТО 13 января Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заложил в Агдеринском районе фундамент Центра специальных операций. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
