Назначен новый министр обороны Украины. Как передает Day.Az со ссылкой на Unian, в Верховной раде состоялось голосование по этому вопросу. По итогам голосования Михаил Фёдоров был утверждён на пост министра обороны Украины.
