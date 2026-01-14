Назначен новый министр обороны Украины

Назначен новый министр обороны Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unian, в Верховной раде состоялось голосование по этому вопросу.

По итогам голосования Михаил Фёдоров был утверждён на пост министра обороны Украины.