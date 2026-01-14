В селе Хейвалы полностью восстановлены десятки домов

В селе Хейвалы Агдеринского района из 126 частных домов уже полностью восстановлены 45.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказала журналистам заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

По её словам, в течение года планируется восстановить ещё 50 домов.

"Для 19 семей (74 человека), уже вернувшихся в родные края, созданы все необходимые условия. В рамках восстановления села проведены масштабные работы по восстановлению социальной инфраструктуры. Два трансформатора, линии электропередачи и газопровод восстановлены, проложены новые линии связи. Для обеспечения жителей питьевой водой установлен резервуар объёмом 60 кубометров, начаты работы по созданию водопроводной сети. Кроме того, восстановлены внутрисельские дороги протяжённостью 4,5 километра, для отдыха жителей обустроен новый парк", - сказала она.