Авиационный сектор Азербайджана в 2025 году: устойчивый рост и международное признание

В течение 2025 года авиационный сектор Азербайджана сохранял траекторию устойчивого развития, характеризующуюся растущим транзитным потенциалом и укреплением международного доверия. Обслуживание более 342 000 рейсов в воздушном пространстве страны, что на 10,5% больше по сравнению с 2024 годом, наглядно демонстрирует надежность авиационной инфраструктуры и укрепление позиции Азербайджана как регионального транспортного узла, передает Day.Az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Наиболее интенсивный период воздушного движения пришёлся на летние месяцы. 9 августа 2025 года был зафиксирован исторический рекорд - в течение суток было обеспечено управление 1 101 рейсом.

Транзитные рейсы составили 76% от общего объёма полётов - более 261 тысяч операций. Рост транзитного трафика достиг порядка 14%. Среди ведущих мировых авиакомпаний, использующих воздушное пространство Азербайджана для транзитных перевозок, - Turkish Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Thai Airways и Lufthansa.

Рост пассажиропотока в Международном аэропорту Гейдар Алиев

В 2025 году Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более 7 млн 640 тыс. пассажиров.

Количество пассажиров на международных направлениях составило 6 млн 895 тыс. Из них 51,2% пришлись на долю иностранных авиакомпаний, в то время как национальным авиаперевозчиком было перевезено 3 млн 362 тыс. пассажиров.

В течение года 40 иностранных авиакомпаний выполняли рейсы по 75 международным направлениям. Наиболее востребованными направлениями стали Стамбул, Тбилиси, Дубай, Анкара и Москва.

Одновременно количество транзитных пассажиров, проследовавших через Международный аэропорт Гейдар Алиев, приблизительно 974 тыс., что на 30% больше по сравнению с показателем 2024 года (750 тыс.).

Позитивная динамика национального авиаперевозчика AZAL

В 2025 году авиакомпания Азербайджанские авиалинии (AZAL) перевезла 4,16 млн пассажиров. На маршруте Баку-Нахчыван пассажиропоток составил 735 000 человек.

Несмотря на общее увеличение пассажиропотока на 2%, количество выполненных рейсов по данному направлению выросло на 6% и достигло 7 261 рейса.

Развитие авиационной инфраструктуры и укрепление международных позиций

2025 год также стал важным стратегическим этапом в истории авиации Азербайджана. В эксплуатацию был введён третий международный аэропорт, построенный на освобождённых территориях, - Международный аэропорт Лачин. Реализация данного проекта вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и укрепляет позиции Карабаха на авиационной карте страны.

Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз был удостоен звания "Лучший аэропорт Центральной Азии и СНГ" в рамках Skytrax World Airport Awards, подтвердив статус ведущего регионального авиационного хаба.

Аэропорт также получил 3-й уровень аккредитации по программе Airport Carbon Accreditation, начал участие в программе Airport Service Quality, реализуемой ACI World, и успешно прошёл оценку по программе APEX in Safety.

Укрепление международной роли AZANS

В указанный период Управление воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) значительно усилило своё присутствие на международных платформах. Организация приняла участие в CANSO ANSP Summit и международном форуме Airspace World 2025, установила стратегическое сотрудничество с британской организацией NATS, а также расширила партнёрские связи с ICAO и другими ведущими мировыми провайдерами аэронавигационных услуг.

Кроме того, AZANS была признана победителем в номинации "Collaboration and Community" в рамках ATM Awards 2024.

Таким образом, итоги 2025 года наглядно подтверждают последовательное и системное развитие авиационного сектора Азербайджана, его углублённую международную интеграцию, высокий уровень безопасности и укрепление стратегического лидерства в регионе.