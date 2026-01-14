Где в Азербайджане могут произойти сильные землетрясения?

В Шамахинско-Исмаиллинской зоне наблюдается относительное усиление сейсмической активности, что связано с особенностями этой территории как одной из самых активных сейсмических зон Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Yeni Sabah заявил заведующий отделом Института геологии и геофизики Гулам Бабаев. По его словам, происходящие в регионе сейсмические процессы способны оказывать влияние и на соседние очаги землетрясений.

Эксперт отметил, что в регионе постоянно фиксируется геодинамическая и сейсмическая активность, которая регистрируется современными приборами и сейсмическими станциями. Особое внимание, по его словам, следует уделять ощутимым землетрясениям. После подземных толчков в Шамахинско-Исмаиллинской зоне возможно временное активизирование близлежащих сейсмических очагов, и такие процессы могут продолжаться в течение нескольких дней. Кроме того, в Аранском регионе, в направлении Гаджигабула, существуют тектонические разломы, где также может отмечаться рост сейсмической активности.

Сейсмолог подчеркнул, что Шамахинско-Исмаиллинская зона богата тектоническими разломами, сейсмическими очагами и тектоническими нарушениями. Он напомнил, что на протяжении истории здесь неоднократно происходили ощутимые, а иногда и разрушительные землетрясения. В частности, сильные подземные толчки были зафиксированы в 1667 и 1902 годах. В последние годы сейсмическая активность наблюдалась также в 2014 и 2019 годах, сопровождаясь определенными разрушениями.

Говоря о перспективах 2026 года, Бабаев отметил, что делать точные прогнозы на весь год пока преждевременно. Однако анализ первых трех-четырех месяцев показывает, что регион в определенной степени активизировался в соответствии со своими природными особенностями.

Эксперт также указал, что сейсмическую ситуацию в Азербайджане некорректно напрямую сравнивать с другими странами. По его словам, по сравнению с такими регионами, как Турция, Италия и отдельные зоны Европы, Азербайджан считается более стабильным из-за меньшей интенсивности тектонических и геодинамических процессов. Вместе с тем страна относится к сейсмическим зонам, и в ближайшее время в различных регионах возможны ощутимые, в основном маломагнитудные и близкие к поверхности землетрясения.