https://news.day.az/sport/1809307.html

ТВ-АФИША футбольных матчей на сегодня

Day.Az со ссылкой на İdman.biz представляет расписание футбольных матчей, которые 14 января покажут нижеследующие телеканалы. Кубок Турции 16:30. "Антальяспор" - "Генчлербирлиги" (A Spor) 19:00. "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (A Spor) 21:30. "Бейоглу Йени Чарши" - "Фенербахче" (A Spor) Италия, Серия А