ТВ-АФИША футбольных матчей на сегодня

Day.Az со ссылкой на İdman.biz представляет расписание футбольных матчей, которые 14 января покажут нижеследующие телеканалы.

Кубок Турции
16:30. "Антальяспор" - "Генчлербирлиги" (A Spor)
19:00. "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (A Spor)
21:30. "Бейоглу Йени Чарши" - "Фенербахче" (A Spor)

Италия, Серия А
21:30. "Наполи" - "Парма" (Setanta Sport 1)
23:45. "Интер" - "Лечче" (beIN Sport 1)

Германия, Бундеслига
21:30. "Вольфсбург" - "Санкт-Паули" (beIN Sport 2)
23:30. "Кельн" - "Бавария" (Setanta Sport 2)