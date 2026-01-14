https://news.day.az/sport/1809307.html ТВ-АФИША футбольных матчей на сегодня Day.Az со ссылкой на İdman.biz представляет расписание футбольных матчей, которые 14 января покажут нижеследующие телеканалы. Кубок Турции 16:30. "Антальяспор" - "Генчлербирлиги" (A Spor) 19:00. "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (A Spor) 21:30. "Бейоглу Йени Чарши" - "Фенербахче" (A Spor) Италия, Серия А
Кубок Турции
Италия, Серия А
Германия, Бундеслига
ТВ-АФИША футбольных матчей на сегодня
Day.Az со ссылкой на İdman.biz представляет расписание футбольных матчей, которые 14 января покажут нижеследующие телеканалы.
Кубок Турции
16:30. "Антальяспор" - "Генчлербирлиги" (A Spor)
19:00. "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (A Spor)
21:30. "Бейоглу Йени Чарши" - "Фенербахче" (A Spor)
Италия, Серия А
21:30. "Наполи" - "Парма" (Setanta Sport 1)
23:45. "Интер" - "Лечче" (beIN Sport 1)
Германия, Бундеслига
21:30. "Вольфсбург" - "Санкт-Паули" (beIN Sport 2)
23:30. "Кельн" - "Бавария" (Setanta Sport 2)
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре