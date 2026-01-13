https://news.day.az/world/1809228.html В Иране задержаны сотни человек Силовые структуры Ирана задержали почти 300 человек, обвиняемых в участии в погромах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская полиция.
В Иране задержаны сотни человек
Силовые структуры Ирана задержали почти 300 человек, обвиняемых в участии в погромах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская полиция.
"297 бунтовщиков, которые принимали участие в разрушении религиозных, государственных и общественных учреждений, а также совершали террористические нападения на сотрудников органов безопасности, задержаны", - приводит заявление иранская гостелерадиокомпания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре