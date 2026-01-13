В Иране задержаны сотни человек

Силовые структуры Ирана задержали почти 300 человек, обвиняемых в участии в погромах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская полиция.

"297 бунтовщиков, которые принимали участие в разрушении религиозных, государственных и общественных учреждений, а также совершали террористические нападения на сотрудников органов безопасности, задержаны", - приводит заявление иранская гостелерадиокомпания.