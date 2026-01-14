Starlink стал бесплатным в Иране

Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска сделала бесплатным доступ к спутниковой связи Starlink в Иране на фоне многодневного отключения интернета.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Блумберг.

"Исполнительный директор американской организации Holistic Resilience, которая работает с иранцами над обеспечением безопасного доступа в Интернет, Ахмад Ахмадиан сообщил, что компания SpaceX отменила абонентскую плату за Starlink в Иране, поэтому владельцы приставок в стране могут пользоваться услугой бесплатно", - пишет агентство.

Как отмечается, сервис мониторинга интернета NetBlocks сообщил, что в Иране впервые за время протестов было зафиксировано полное отключение интернет-услуг по всей стране, на фоне продолжающихся протестов.