Студентов БГУ переводят в эти университеты

Стало известно, в какие вузы будут временно переведены студенты первого учебного корпуса Бакинского государственного университета, который закрывается на ремонт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на период ремонтных работ студенты продолжат обучение в Университете "Одлар Юрду" и в ликвидированном Азиатском университете. Об этом учащиеся уже проинформированы.

Сообщается, что с нового семестра факультеты с наибольшим числом студентов - международных отношений и экономики - будут размещены в Университете "Одлар Юрду". Факультеты юриспруденции и филологии временно переведут в Азиатский университет.

Отметим, что победителем тендера на ремонт Бакинского государственного университета стоимостью 23 миллиона манатов стала компания Koneks Construction.