В этой стране спустя 17 месяцев вновь открыт доступ к X

В Венесуэле по указу временного президента Делси Родригеса вновь открыли доступ к социальной сети американской компании X, заблокированному 17 лет назад по распоряжению президента Николаса Мадуро.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", Родригес и министр внутренних дел Диосдадо Кабельо опубликовали свои первые посты в X. "Таким образом мы вновь выходим на связь. Венесуэла продолжает стоять на ногах - с силой, решимостью и историческим сознанием. Продолжим вместе двигаться вперед ради экономического спокойствия, социальной справедливости и того государства всеобщего благосостояния, которого мы достойны",- написала Родригес.

Министр внутренних дел Кабельо, ранее неоднократно критиковавший платформу X, заявил, что в Венесуэле будут вновь использовать этот канал для общения. "Оставайтесь на связи. Мы победим",- написал глава ведомства.

В августе 2024 года президент Мадуро резко выступил против американского миллиардера Илона Маска. "X, принадлежащая Илону Маску, нарушила все законы. Хватит распространять в этой стране фашизм, гражданскую войну, смерть и ненависть. X нарушила все законы Венесуэлы. В Венесуэле есть законы, и мы будем их уважать. X, убирайся из Венесуэлы на 10 дней. Убирайся, Илон Маск. В Венесуэле есть конституция, есть государство - и ты обязан их уважать", -заявил политик.

После одновременных авиаударов США по территории Венесуэлы и захвата и вывоза из страны президента Мадуро вице-президент Делси Родригес 5 января официально приняла на себя обязанности исполняющей обязанности президента, принеся присягу в Национальной ассамблее.

"Я нахожусь здесь с глубокой скорбью по поводу похищения двух наших героев - президента Мадуро и его супруги Силии Флорес, которые удерживаются в заложниках в Соединенных Штатах", - заявила Родригес.