США и Армения утвердили совместное заявление о рамках реализации TRIPP

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Марко Рубио провели переговоры в Вашингтоне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Армении, в ходе встречи Мирзоян и Рубио обсудили процесс выполнения договорённостей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира 8 августа 2025 года. Стороны подчеркнули значимость дальнейшей институционализации мирного процесса между Баку и Ереваном и рассмотрели конкретные шаги в этом направлении.

По итогам встречи министр иностранных дел Армении и госсекретарь США утвердили совместное заявление о рамочном соглашении между двумя странами по реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).