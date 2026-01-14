https://news.day.az/society/1809422.html В Лачине и Кяльбаджаре будут проводиться археологические раскопки Сотрудники Института археологии и антропологии НАНА провели раскопки в Карабахе, Ходжалы, Агдаме и Аскеране. В будущем планируются раскопки в Лачине и Кяльбаджаре. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал президент НАНА, академик Иса Габиббейли.
Он отметил, что при институте издается англоязычный журнал, результаты будущих совместных исследований будут опубликованы в этом издании. По словам академика, в исследованиях будут задействованы специалисты из разных областей, и будут применяться междисциплинарные подходы.
