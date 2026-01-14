США приостанавливают выдачу виз гражданам 75 стран
США приостанавливают оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Об этом пишет 14 января Fox News со ссылкой на служебный меморандум Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на ПГ.
Уточняется, что решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
Сообщается, что согласно документу, консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.
По данным агентства, в перечень стран, в отношении которых вводится пауза, входят, в частности, Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и ряд других.
