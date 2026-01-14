США допустили силовые действия против Ирана в течение 24 часов

США предпримут военное вмешательство по отношению к Ирану в течение 24 часов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили агентству Reuters источники.

Представитель США, пожелавший остаться анонимным, заявил, что в условиях повышенной региональной напряженности США в качестве меры предосторожности выводят часть персонала с ключевых баз в регионе.

Два европейских чиновника сообщили, что военное вмешательство США выглядит вероятным, при этом один из них отметил, что оно может произойти в течение ближайших 24 часов. Израильский чиновник также заявил, что, по всей видимости, Трамп принял решение о вмешательстве, однако его масштаб и сроки пока не определены.

Катар сообщил, что сокращение численности персонала на авиабазе Аль-Удейд - крупнейшей американской базе в регионе - "осуществляется в ответ на текущую региональную напряженность".

Три дипломата сообщили, что части персонала было приказано покинуть базу, однако пока не наблюдается массового вывоза военнослужащих автобусами на стадион и в торговый центр, как это происходило за несколько часов до иранского ракетного удара в прошлом году.

Отметим, что Трамп неоднократно угрожал вмешаться в поддержку протестующих в Иране, где, по сообщениям, в ходе подавления протестов против клерикального правления погибли тысячи людей.