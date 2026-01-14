На фоне продолжающегося роста на мировом рынке драгоценных металлов в Азербайджане также сохраняется тенденция повышения цен на изделия из золота и серебра.

Об этом в комментарии Trend сообщил заместитель председателя правления Общественного объединения "Ассоциация ювелиров Азербайджана", председатель Технического комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням, экономист Ровшан Амирджанов, передает Day.Az.

По его словам, рост на мировом рынке драгоценных металлов продолжается:

"Золото находится на рекордных уровнях - цена одной унции превысила 4 600 долларов США. Серебро также сохраняет восходящую динамику - одна унция торгуется в районе 90 долларов США. Широкое применение серебра в промышленности (электроника, энергетика, производственные цепочки), а также рост интереса к нему как к инвестиционному инструменту в последние периоды являются одними из основных факторов повышенной волатильности цен.

Эти процессы отражаются и на рынке Азербайджана. Внутренние цены напрямую чувствительны к изменениям на мировом рынке. Рост особенно быстро ощущается по импортной продукции: новые партии поступают по более высоким ценам, поэтому стоимость в витринах обновляется оперативно. При этом не все товары дорожают одинаково быстро - особенно по тяжёлым ювелирным изделиям, закупленным ранее и уже выставленным на продажу, обновление цен происходит поэтапно".

Как рост мировых цен отражается на рынке ювелирных изделий Азербайджана?

Р. Амирджанов отметил, что в Азербайджане цены на изделия из золота и серебра формируются на основе мировых котировок:

"Поэтому при росте глобальных цен увеличивается базовая стоимость металла за грамм, и это отражается и на розничных ценах.

При этом розничная цена ювелирных изделий определяется не только стоимостью металла: учитываются также работа и дизайн, наличие драгоценных камней и сервисные расходы. По этой причине рост цен в магазинах иногда может превышать рост биржевых котировок".

Прогноз цен на ближайший период

Заместитель председателя правления, говоря об ожиданиях на ближайшее время, отметил, что при сохранении высоких цен на мировом рынке тенденция удорожания в Азербайджане продолжится:

"В то же время возможны краткосрочные колебания: после резкого роста цены могут на определенный период стабилизироваться или показать кратковременное снижение.

По серебру в прогнозах выделяются два основных направления: с одной стороны, широкое промышленное применение поддерживает цену, с другой - рост инвестиционного интереса усиливает волатильность. Это означает, что рынок серебра может быть более динамичным - цены могут как быстро расти, так и чувствительно корректироваться под влиянием рыночных новостей".

Отметим, что в январе-ноябре прошлого года в Азербайджане было добыто 2 815 килограммов золота. По данным Государственного комитета по статистике, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года добыча золота выросла на 248 килограммов или на 9,7 процента. За одиннадцать месяцев прошлого года в стране было добыто 2 567 килограммов золота.

По состоянию на 1 декабря прошлого года объём готовых запасов золота в стране составил 155 килограммов.

Кроме того, в январе-ноябре 2025 года в Азербайджане было добыто 3 506 килограммов серебра, что на 441 килограмм или 14,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По состоянию на 1 декабря прошлого года объём готовых запасов серебра в стране составил 885,3 килограмма.