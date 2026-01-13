https://news.day.az/world/1809182.html Евросоюз готовит новые санкции против Ирана Европейский союз объявил о планах введения дополнительных санкций против ряда лиц в Иране, предположительно связанных с подавлением протестов в Иране. Как передает Day.Az, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.
Евросоюз готовит новые санкции против Ирана
Европейский союз объявил о планах введения дополнительных санкций против ряда лиц в Иране, предположительно связанных с подавлением протестов в Иране.
Как передает Day.Az, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.
Она отметила, что ЕС уже включил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в санкционный список по правам человека.
Фон дер Ляйен подчеркнула поддержку народа Ирана, "смело борющегося за свою свободу".
Напомним, что протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне девальвации национальной валюты.
