Обнародован состав национальной сборной Азербайджана по футзалу

Сборная Азербайджана по футзалу с 18 по 24 января проведет учебно-тренировочные сборы в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации футзала Азербайджана.

Главный тренер Евгений Куксевич пригласил на тренировки в общей сложности 19 футзалистов, включая 4 вратарей. В ходе сборов национальная сборная 22 и 24 января проведет в Бакинском дворце спорта товарищеские матчи со сборной Дании.

Вратари: Эмин Кюрдов, Ровшан Гусейнли (оба - "Араз-Нахчыван"), Джавад Мамедов (Baku Fire), Кямран Гаджиев (СК "Нефтчи").

Игроки: Адалят Алекберов, Нурлан Мамедов, Гудрат Гасымзаде, Ульви Алиев (все - "Араз-Нахчыван"), Эльдар Зейналов, Фарид Аббасов, Кянан Манафов, Новруз Казыханов, Октай Рустамли, Тофик Микаилов, Мурад Гулузаде (все - Baku Fire), Эмиль Гасанзаде, Фарид Атакишиев, Нихад Исмаилов, Тофик Алиев (все - СК "Нефтчи").