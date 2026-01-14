Автор: Эльвин Сахаватоглу

Вопрос продовольственной безопасности в современных условиях имеет особое значение как с точки зрения защиты здоровья потребителей, так и обеспечения прозрачности процессов производства и реализации продукции. Качество, состав и достоверность информации на маркировке пищевых продуктов, представленных на потребительском рынке, должны находиться под постоянным контролем, а при выявлении любых несоответствий необходимо оперативно принимать меры.

К примеру, гражданин заказывает сливочное масло из региона, однако впоследствии выясняется, что оно не является натуральным и содержит добавки. Другой покупатель приобретает на рынке картофель, который, как оказалось, не предназначен для употребления в пищу человеком, а является техническим картофелем, используемым в кормовых целях для животных.

В этом контексте крайне важно, чтобы потребители были информированы о своих правах, механизмах подачи жалоб и возможностях лабораторной проверки пищевой продукции.

Что должен предпринять гражданин в подобных случаях?

Руководитель Движения за продовольственную безопасность, специалист по здоровому питанию Мехсети Гусейнова в комментарии Day.Az заявила, что при возникновении любых жалоб или подозрений в отношении пищевых продуктов потребители могут обращаться на горячие линии соответствующих государственных органов либо на их официальные интернет-ресурсы.

"Для проведения лабораторного анализа пищевых продуктов, в том числе сливочного масла и других продовольственных товаров, необходимо представить образец соответствующей продукции. Если речь идет о переработанном пищевом продукте, для лабораторного исследования также должны быть предоставлены сведения о составе, компании-производителе, а также информация, указанная на упаковке и этикетке. В ходе проверок, проводимых на основании жалоб, во многих случаях лабораторные анализы могут осуществляться бесплатно. Это напрямую зависит от полномочий и решения соответствующего органа", - отметила она.

Эксперт также сообщила, что в стране действуют частные лаборатории, где потребители могут на платной основе проверить любые пищевые продукты по своему выбору:

"Кроме того, на базе некоторых университетов функционируют лаборатории, которые также проводят платные анализы с выдачей официального заключения. Стоимость исследований варьируется в зависимости от вида продукта и характера лабораторного анализа".

Гусейнова также затронула международный опыт, отметив, что в сфере продовольственной безопасности в ряде стран действуют жесткие механизмы контроля.

"Так, в Японии при выявлении несоответствия между информацией, указанной на этикетке продукта, и его фактическим составом, либо при нарушении требований продовольственной безопасности, продукция незамедлительно изымается с рынка, а производитель привлекается к уголовной ответственности. В европейских странах данная сфера регулируется органами Европейской системы продовольственной безопасности, и на основании жалоб продукция может быть отозвана из продажи, а в отношении производителей применяются крупные штрафы. Особенно строгие меры контроля действуют в Германии и Франции. В США надзор в сфере продовольственной безопасности осуществляется соответствующими федеральными ведомствами, при этом заключения независимых лабораторий признаются официальными документами. В случае выявления любых нарушений в пищевых продуктах такие заключения имеют юридическую силу", - отметила она.