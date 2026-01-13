Альянс Баку и Рима расширяется

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Экономические отношения между Азербайджаном и Италией на протяжении последних лет демонстрируют устойчивую динамику роста и все более выраженный стратегический характер. Состоявшееся сегодня в Баку 6-е заседание Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству стало очередным подтверждением того, что двустороннее взаимодействие выходит за рамки традиционной торговли и формирует долгосрочную архитектуру партнерства - прежде всего в сфере энергетики, инвестиций и инфраструктуры.

Италия уже несколько лет подряд занимает позицию крупнейшего торгового партнера Азербайджана среди стран Европейского союза. Основу товарооборота традиционно составляет экспорт азербайджанских энергоносителей, прежде всего нефти и природного газа.

В прошлом году Азербайджан сохранил статус основного поставщика нефти для Италии и второго по величине поставщика природного газа, обеспечив поставку 10,34 миллиона тонн нефти и в целом 9,5 миллиарда кубометров газа только по линии SOCAR, что подчеркивает роль итальянского рынка как одного из ключевых направлений азербайджанского экспорта энергоресурсов. Италия, являющаяся крупнейшим покупателем азербайджанской нефти и газа в Европе, получила примерно 45% всего объема экспорта нефти и 38% всего объема экспорта газа. Азербайджанская нефть перерабатывается на итальянских НПЗ и используется как для внутреннего потребления, так и для последующего экспорта в другие страны Европы.

В рамках Южного газового коридора, а именно Трансадриатического газопровода (TAP), Италия стала главной точкой входа азербайджанского газа в Европу. С момента ввода TAP в эксплуатацию в Европу было поставлено свыше 54 млрд кубометров газа, из которых более 45 млрд кубометров пришлись именно на Италию. Эти цифры наглядно демонстрируют глубину энергетической взаимозависимости двух стран.

Энергетический сектор остается системообразующим элементом азербайджано-итальянских экономических связей. Для Азербайджана Италия - это надежный и платежеспособный рынок, а для Италии Азербайджан - стабильный поставщик энергоресурсов, особенно на фоне стремления ЕС к диверсификации источников энергии.

При этом сотрудничество не ограничивается традиционными углеводородами. Существенный акцент все активнее смещается в сторону возобновляемых источников энергии и "зеленых" проектов. Итальянская компания CESI SpA выступает консультативным партнером Азербайджана в разработке технико-экономических обоснований трансрегиональных "зеленых" энергетических коридоров, включая проекты коридора "зеленой" энергии "Каспий-Черное море-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан"

Ожидается, что эти коридоры начнут поэтапно вводиться в эксплуатацию с 2032 года и создадут принципиально новые возможности для экспорта электроэнергии на европейские рынки, включая Италию. Это выводит двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень - от сырьевого экспорта к участию в формировании будущей энергетической системы Европы.

Помимо энергетики, в повестке двусторонних отношений все более заметное место занимают инвестиции, промышленность, транспорт и малый и средний бизнес. Италия традиционно заинтересована в расширении присутствия своих компаний в Азербайджане - как в нефтегазовом секторе, так и в ненефтяных отраслях. На сегодняшний день Азербайджан инвестировал в Италию 342 млн долларов США, в то время как инвестиции Италии в Азербайджан составляют 805 млн долларов США.

Речь идет о машиностроении, строительстве, агропромышленном комплексе, перерабатывающей промышленности, а также о проектах в сфере инфраструктуры и логистики. Для итальянского бизнеса Азербайджан представляет интерес как стабильная экономика Южного Кавказа и как важный транзитный узел между Европой и Азией.

Отдельного внимания в контексте азербайджано-итальянского экономического сотрудничества заслуживает развитие Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), который связывает Китай и Центральную Азию с Европой через территорию Азербайджана, Грузию и Турцию.

Для Италии, обладающей развитой портовой инфраструктурой и выходом к Средиземному морю, Средний коридор открывает дополнительные возможности для интеграции в новые евразийские логистические цепочки. Азербайджан, в свою очередь, выступает ключевым транзитным узлом маршрута, обеспечивая связку между Каспийским регионом, Черноморским бассейном и европейскими рынками.

Участие итальянских компаний в логистических, портовых и инфраструктурных проектах, связанных со Средним коридором, может придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Речь идет не только о транспортировке грузов, но и о развитии сопутствующих отраслей - складской логистики, цифровых транспортных решений, страхования и финансового сопровождения торговли.

В целом, Азербайджано-итальянское экономическое партнерство все чаще рассматривается и в более широком геоэкономическом контексте. Италия может стать для Азербайджана "воротами" на рынок Средиземноморья и всего Европейского союза с его 500-миллионным населением. В свою очередь, Азербайджан укрепляет позиции Италии как одного из ключевых энергетических хабов Европы.

В перспективе можно ожидать дальнейшего роста товарооборота, углубления инвестиционного сотрудничества и расширения совместных проектов в сфере "зеленой" энергетики, цифровизации и устойчивого развития. С учетом глобальных трансформаций энергетических рынков и логистических цепочек, Баку и Рим обладают всеми предпосылками для формирования долгосрочного, взаимовыгодного и стратегически значимого экономического альянса.

В ближайшие годы можно ожидать углубления роли Италии как главного энергетического хаба Азербайджана в Европе, а также расширения сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и трансграничных энергокоридоров. Для Баку это означает укрепление позиций на европейском рынке и диверсификацию экспортной модели, для Рима - повышение энергетической устойчивости и усиление статуса одного из ключевых центров энергетической архитектуры ЕС.

С учетом географического положения Азербайджана, его транспортного потенциала и накопленного опыта взаимодействия с европейскими институтами, сотрудничество с Италией может выйти за рамки двустороннего формата и стать частью более широкой экономической связки между Европой, Кавказом и Центральной Азией. Это открывает дополнительные возможности для роста товарооборота, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов, ориентированных на устойчивое развитие и долгосрочную взаимную выгоду.