Италия и Азербайджан примут План действий по развитию экономического партнерства

Источник: Агентство международной информации Trend

Италия и Азербайджан намерены принять План действий по развитию экономического партнерства.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли по случаю шестого заседания Итало-азербайджанской межправительственной комиссии в Баку.

По словам Чириелли, заседание межправительственной комиссии станет оптимальной площадкой для развития позитивной динамики, сформировавшейся после официального визита в Баку Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы. Он напомнил, что визит состоялся 1 октября 2025 года и был приурочен к открытию нового кампуса Итало-азербайджанского университета, которое прошло с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Э.Чириелли также напомнил о встрече заместителя председателя Совета министров и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, состоявшейся в Риме 27 ноября 2025 года.

"На фоне углубления двустороннего сотрудничества в рамках продуктивного политического диалога на высоком уровне я считаю, что существует благоприятная почва для дальнейшего расширения партнерства между Италией и Азербайджаном, а также для диверсификации нашего экономического взаимодействия за пределами стратегического нефтегазового сектора", - отметил Чириелли.

Заместитель министра также отметил, что в этом контексте межправительственная комиссия сосредоточит внимание на углублении сотрудничества в ряде сфер, представляющих взаимный интерес, а также на реализации общих целей.

"В их числе - создание дополнительных возможностей для инвестиций и развития бизнеса в обеих странах, увеличение доли итальянского экспорта, а также расширение участия итальянских компаний в реализации ключевых проектов в Азербайджане. Как итальянский сопредседатель межправительственной комиссии, я рассчитываю на тесное сотрудничество с моим коллегой - министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, а также со всеми задействованными министерствами, с тем чтобы и далее развивать и укреплять экономическое партнерство с Азербайджаном в таких ключевых секторах, как энергетика, транспорт, инфраструктура, информационные технологии, здравоохранение, таможенная сфера, туризм, градостроительство, наука и образование", - добавил Чириелли.

Он отметил, что заседание межправительственной комиссии предоставит возможность провести всестороннее обсуждение путей расширения экономических и торговых связей между двумя странами.

"В этом контексте одним из ключевых итогов встречи станет принятие Плана действий, который послужит для нас ориентиром в развитии экономического партнерства между Италией и Азербайджаном. Межправительственная комиссия также станет этапом подготовки к проведению Итало-азербайджанского бизнес-форума, который обсуждался министрами Антонио Таяни и Джейхуном Байрамовым в ходе их встречи в Риме и, как ожидается, состоится позднее в этом году с участием частных компаний, которые действуют в ряде приоритетных направлений развития деловых связей", - заявил замминистра.

Он добавил, что одновременно стороны заинтересованы в ускорении переговоров по новым соглашениям и меморандумам, направленным на расширение двустороннего сотрудничества.

Расширение энергетического сотрудничества

Чириелли также отметил, что Южный газовый коридор является стратегически важной инфраструктурой как для Италии, так и для Европейского союза.

"Особенно после российской агрессии против Украины поставки азербайджанского газа приобрели критически важное значение для энергетической безопасности Европы и для поддержки процесса отказа от российского газа. С момента ввода в эксплуатацию в 2020 году Трансадриатический газопровод (TAP) уже транспортировал более 40 миллиардов кубометров азербайджанского газа в Италию, что сделало Баку вторым по величине поставщиком газа для нашей страны", - подчеркнул он.

По его словам, с учетом достигнутых на сегодняшний день позитивных результатов правительство Италии с интересом рассматривает возможное расширение Южного газового коридора на основе рыночных оценок и при активном участии международных финансовых институтов.

Говоря о перспективах сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, заместитель министра иностранных дел отметил, что итальянский опыт в области ВИЭ может внести существенный вклад в стратегию диверсификации сферы энергетики Азербайджана.

"Италия инвестирует значительные ресурсы в развитие сектора "зеленой" энергетики. Сегодня мы являемся одним из крупнейших мировых операторов в сфере возобновляемых источников энергии. Итальянский опыт в области ВИЭ и "зеленой" энергетики может быть использован с тем, чтобы способствовать реализации стратегии энергетической диверсификации Азербайджана и созданию новых инвестиционных возможностей", - заявил Чириелли.

Он подчеркнул, что итальянская компания CESI SpA уже активно сотрудничает с Азербайджаном, проводя технико-экономические обоснования проектов "зеленого" энергетического коридора, а также Транскаспийского интерконнектора, которые могут обеспечить интеграцию рынков возобновляемой энергетики Азербайджана и стран Центральной Азии с Восточной Европой и способствовать снижению зависимости от ископаемых видов топлива.

Кроме того, по его словам, итальянские компании могут внести вклад и в развитие перерабатывающей отрасли, поддержав государственные программы Азербайджана, направленные на повышение эффективности системы управления отходами.

Дальнейшая диверсификация экономического партнерства

Чириелли отметил, что двусторонние торговые отношения существенно выросли с момента ввода в эксплуатацию TAP в 2020 году.

"Сегодня торговля нефтью и газом составляет подавляющую часть двустороннего товарооборота. Для дальнейшего расширения экономического партнёрства мы стремимся диверсифицировать наши торговые связи. Это также является одной из основных целей межправительственной комиссии, которая нацелена на расширение сферы нашего партнерства в ключевых направлениях, способных реально усилить наши экономические связи", - заявил заместитель министра иностранных дел Италии.

Инвестиционные возможности

Чириелли отметил, что, несмотря на то, что нефтегазовая отрасль остается основой иностранных инвестиций в Азербайджан, межправительственная комиссия также уделит внимание другим значимым направлениям.

"Важные инвестиционные и бизнес-возможности могут возникнуть в рамках проектов, связанных с транспортной и логистической инфраструктурой, в частности в контексте Среднего коридора, соединяющего Европу и Азию, а также при развитии новых транспортных и инфраструктурных объектов в Азербайджане. Не менее интересными являются возможности в сфере модернизации сельского хозяйства, программ развития ИКТ, здравоохранения и фармацевтики", - подчеркнул замминистра.

Чириелли также отметил, что итальянское правительство активно привлекает иностранные инвестиции, создавая благоприятные условия для иностранных инвесторов.

"Италия предлагает значительные инвестиционные возможности в ключевых секторах, таких как энергетика, сети, телекоммуникации и транспорт. Будучи второй по величине производственной экономикой в Европе, Италия является одним из основных "ворот" на рынок Европейского союза с 500 миллионами потребителей. В этой связи мы приветствуем интерес Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) к использованию инвестиционных возможностей в Италии и с благосклонностью смотрим на дальнейшие инвестиции в нашу страну со стороны азербайджанских компаний и инвестиционных фондов", - пояснил заместитель министра.

Интерес Италии к Среднему коридору

Замминистра иностранных дел Италии отметил, что Южный Кавказ и Центральная Азия становятся ключевыми регионами для транспортных маршрутов между Европой и Азией.

"Средний коридор наглядно демонстрирует растущую стратегическую значимость Южного Кавказа и Центральной Азии, и правительство Италии твердо привержено дальнейшему укреплению сотрудничества с этим регионом как на двустороннем уровне, так и в рамках отношений ЕС с Азербайджаном. В этой связи итальянское правительство полностью поддерживает текущий процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, учитывая также результаты Вашингтонского саммита. Мы считаем, что реализация транспортных и логистических проектов в регионе может положительно способствовать укреплению этого исторического процесса, а также расширению сотрудничества с соседними странами вдоль маршрута Среднего коридора", - подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что для полной реализации развития Среднего коридора необходимы значительные инвестиции в железные дороги, порты, автодороги и другую логистическую инфраструктуру.

"Итальянские компании уже выразили интерес к участию в этих проектах, особенно в железнодорожном секторе. Межправительственная комиссия также станет площадкой для подтверждения готовности Италии поддерживать Азербайджан в реализации проектов, связанных со Средним коридором, а также для выражения наших ожиданий относительно дальнейшего расширения доступа итальянских компаний на азербайджанский рынок", - заключил Чириелли.