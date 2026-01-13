В Баку проходит 6-е заседание Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Day.Az, в рамках заседания обсуждаются текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в области энергетики, торговли, промышленности, инвестиций, а также малого и среднего бизнеса.

Сопредседателем Комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Парвиз Шахбазов, а с итальянской - заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириелли.

В мероприятии принимают участие представители правительств Азербайджана и Италии, а также представители соответствующих ведомств.

