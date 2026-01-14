Создан первый в мире резервный электрогенератор с ИИ

Компания Anker представила Solix E10 - первую в мире, по заверению компании, интеллектуальную гибридную систему резервного электропитания для всего дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, устройство E10 является первым в мире, объединяющим батареи, солнечную энергию и интеллектуальный генератор в единую систему. Новинка призвана конкурировать с такими решениями, как Tesla Powerwall, и способна обеспечивать электропитание дома в течение нескольких дней.

Один аккумулятор E10 и инвертор могут одновременно выдавать до 37,2 кВт, а комплект из двух аккумуляторов - до 66 кВт.

Решение также может поддерживать выходную мощность до 10 кВт на один комплект E10 в течение 90 минут. Это позволяет использовать крупные бытовые устройства. На активацию уходит всего 20 мс.

Аккумулятор и инвертор обойдутся в 4300 долларов. За 4600 долларов покупатель получить комплект, который включает в себя интеллектуальный блок ввода Smart Inlet Box с поддержкой режима Time-of-Use.

Батарея E10 с модулем Power Dock - усовершенствованной заменой автоматического выключателя, поддерживающей ток до 200 ампер - стоит уже 5800 долларов, а комплект Power Dock за 7400 долларов поставляется с генератором, работающим на бензине, природном газе или пропане. Система может быть установлена как внутри, так и снаружи.

Что касается длительного обеспечения дома, три батареи E10 можно объединить, чтобы создать систему емкостью 90 кВт⋅ч. Она будет способна обеспечивать дом в течение 15 дней. Но для этого потребуется немало усилий; по данным Управления энергетической информации США, среднее потребление электроэнергии американскими домохозяйствами составляет около 899 кВт⋅ч в месяц, или примерно 30 кВт⋅ч в день.