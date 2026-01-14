Прекращаются соцвыплаты для ряда бывших вынужденных переселенцев

Для граждан, переселенных в село Агалы Зангиланского района, с момента переселения которых прошло три года, прекращается действие мер социальной защиты, предусмотренных для вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Milli.Az сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отмечается, что в соответствии со статьей 3 Закона "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц" льготы и привилегии, применяемые в рамках социальной защиты вынужденных переселенцев, действуют в течение срока, установленного законодательством.

"Согласно закону, меры социальной защиты для вынужденных переселенцев применяются в течение трех лет с момента создания условий для их возвращения к прежним местам постоянного проживания", - говорится в сообщении.

Отметим, что поэтапное переселение в село Агалы началось с 19 июля 2022 года.