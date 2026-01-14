В Кыргызстане предложили признать Соловьева персоной нон грата

В Кыргызстане предложили признать пропагандиста Владимира Соловьева персоной нон грата.

Как передает Day.Az, с таким предложением выступил депутат Кыргызстана Дастан Бекешев у себя на странице в Instagram.

"Я прочитал его высказывание. Считаю, что МИД должен вызвать посла РФ в Кыргызстане, дать ноту протеста и, возможно, объявить его персоной нон грата. Такого человека нельзя пускать в Кыргызстан", - подчеркнул он.

11 января в эфире одной из программ Соловьев выразил мнение, что "потеря Армении и проблемы стран Центральной Азии - гигантские проблемы для РФ". Он заявил, что России, как и США в Венесуэле, "стоит наплевать на международное право". "Если нам для нашей нацбезопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния", - отметил он. Данные заявления Соловьева вызвали широкое недовольство среди политиков и граждан стран Центральной Азии.