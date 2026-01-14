В Азербайджане проведут институциональные реформы в сфере культуры
В сфере культуры будут проведены институциональные реформы, включая предложения по совершенствованию управления.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Концепции культуры Азербайджанской Республики "Культура Азербайджана - 2040", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Так, в 2026-2027 годах планируется провести анализ институциональных механизмов отделения исполнительной функции в сфере культуры от функций государственной политики, государственного регулирования и государственного контроля, подготовить и представить предложения по отраслевому управлению, включая проекты нормативно-правовых актов, и организовать управление в сфере культуры более гибким, устойчивым, современным и эффективным образом.
