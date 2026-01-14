Могут ли измениться цены на проезд в автобусах?

Как сообщалось ранее, в Азербайджане цены на бензин марки АИ-92 выросли на 5 гяпиков, а на дизельное топливо - на 10 гяпиков.

Может ли привести рост цен на эти виды топлива к изменению тарифов на проезд в маршрутных автобусах?

Как передает Day.Az, комментируя тему в беседе с Trend, транспортный эксперт Рауф Агамирзаев отметил, что значительную часть автобусного парка составляют электробусы и автобусы, работающие на сжатом природном газе. После обновления автопарка основная часть такси также представлена электромобилями.

"Поэтому рост цен на топливо может привести лишь к минимальным изменениям стоимости проезда. При последнем повышении тарифов в общественном транспорте также подчеркивалось, что изменения коснулись только автобусов, соответствующих установленным требованиям", - подчеркнул эксперт.

По словам Агамирзаева, в текущем году в рамках применения "брутто-контракта" ожидаются более интересные процессы:

"В этом году необходимо обеспечить переход оставшихся 15% автобусов, работающих с наличной оплатой, на безналичную систему. Сегодня внедрение индивидуальных билетных пакетов и 90-минутного бесплатного транзита для льготных категорий - студентов, пенсионеров и ветеранов войны - создает условия для оптимизации общих расходов, что является более важным фактором".

В свою очередь транспортный эксперт Эльданиз Джафарли в комментарии Trend отметил, что цена на топливо изменилась в пределах 5-10%.

"В связи с этим повышение стоимости проезда в общественном транспорте и такси не ожидается. В целом тарифы на услуги такси являются динамичными и формируются на основе спроса и предложения", - заявил эксперт.

Он также добавил, что подавляющее большинство автомобилей, используемых в такси, являются гибридными моделями, что способствует снижению определенных расходов.

"Иными словами, рост цен на дизельное топливо и бензин не должен приводить к повышению транспортных тарифов", - резюмировал Джафарли.