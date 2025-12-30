В Азербайджане выросли цены на АИ-92

Цена на бензин марки АИ-92 увеличилась на 5 гяпиков.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение по этому поводу было принято Тарифным советом.

В последние годы рост населения крупных городов и увеличение числа жителей пригородных районов вызвали появление новых вызовов для транспортных систем и мобильности.

С целью обеспечения устойчивости регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, качества и безопасности обслуживания пассажиров, а также эффективной организации работы перевозчиков с учетом передовых международных требований и практики, в сентябре 2025 года соответствующим указом был создан Целевой бюджетный фонд "Общественный транспорт".

Одним из источников поступлений Фонда определена часть дорожного налога, начисляемого на каждый литр автомобильного бензина, дизеля и сжиженного газа.

Согласно внесенным изменениям в законодательство, дорожный налог на каждый литр топлива установлен в размере 7 гяпиков.

В связи с этим, по решению Тарифного совета, цена 1 литра бензина АИ-92 была изменена с 1,10 маната до 1,15 маната, а цена 1 литра дизельного топлива - с 1 маната до 1,10 маната.

Часть тарифов на топливо, направляемая в Целевой бюджетный фонд "Общественный транспорт", будет использована для предоставления населению более качественных транспортных услуг, обеспечения безопасности всех участников дорожного движения с учетом перспективного развития территорий, а также для повышения качества, устойчивости и доступности транспортных услуг общего пользования.

После изменения тарифов розничные цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо остаются невысокими по сравнению с большинством стран.