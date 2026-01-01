В Азербайджане дизель подорожал на 10 гяпиков

Цена на дизельное топливо в Азербайджане выросла на 10 гяпиков.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принято Тарифным (ценовым) советом 30 декабря 2025 года.

Согласно решению Тарифного (ценового) совета, цена одного литра дизельного топлива изменена с 1 маната до 1 маната 10 гяпиков.

Часть доходов от установленных топливных тарифов будет направлена в Целевой бюджетный фонд "Общественный транспорт" и использована для предоставления населению более качественных транспортных услуг, обеспечения безопасности всех участников дорожного движения с учётом перспективного развития территорий, а также для повышения качества, устойчивости и доступности услуг общественного транспорта.

Решение вступило в силу с 1 января 2026 года.